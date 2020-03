Juventus, Paratici: "State tutti a casa. Vi racconto due aneddoti"

CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI / Parola al Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, nel format 'A Casa Con la Juve' del canale tematico bianconero. Il dirigente piemontese, in isolamento come il resto della società, è partito proprio dalla situazione legata all'emergenza Coronavirus: "State tutti a casa. Io vengo da una terra particolarmente colpita. Questo ci deve far pensare". Paratici ha quindi proseguito raccontando un paio di aneddoti: "Ho avuto la fortuna di viaggiare tanto. Ho fatto sei anni alla Samp dove facevo il capo degli osservatori ed ero sempre via. Un anno seguii un sudamericano a Quito in Ecuador. La famiglia del ragazzo mi diede un appuntamento ad una stazione dei bus della città, tra i posti più malfamati del mondo (ride ndr.). Poi in Canada, Mondiale Under 17: la semifinale fu Argentina-Cile e già allora seguivamo Vidal.

La partita finì otto contro otto e nel sottopassaggio arrestarono tutti i calciatori".

RUOLO - "Cercavo di inserirmi dove gli altri mancavano, per sfruttare le poche partite in cui gli altri non giocavano mi adattavo. Un giocatore che mi potrebbe somigliare? Del passato Pessotto".

