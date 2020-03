CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA KANTE / E' chiaro l'obiettivo di Zinedine Zidane per la prossima estate. Un centrocampista di livello mondiale per il suo Real Madrid, con Paul Pogba in cima alla lista della spesa del tecnico francese.

La stella delè nei pensieri anche della, che monitora costantemente la situazione in merito al campione del mondo francese.

L'interesse di Zidane non si fermerebbe però solo a Pogba. Stando a 'Defensa Central', anche van de Beek, Camavinga e Kante resterebbero nei radar della dirigenza dei 'Blancos'. In particolare per il connazionale del Chelsea, che 'Zizou' aveva cercato già prima del passaggio del mediano dal Leicester ai 'Blues'. Con un ipotetico assalto a Kante, che il Chelsea valuta intorno ai 100 milioni di euro, il Real mollerebbe l'obiettivo Pogba, rendendo meno difficoltoso l'assalto della Juve per il ritorno del 'Polpo' a Torino.