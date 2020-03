CALCIOMERCATO INTER GRIEZMANN / L'emergenza Coronavirus cambia il calcio e anche il calciomercato. Le società dovranno fare i conti con importanti perdite economiche e di conseguenza ci si avvia verso un mercato con meno liquidità, dunque potenzialmente con operazioni più... 'creative' e molti scambi. Il Barcellona in questo senso si sta già attrezzando e dalla Catalogna arriva una notizia che può sconvolgere anche gli equilibri del mercato di Serie A. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

Lo riferisce il quotidiano 'Sport', secondo cui i blaugrana cercheranno di migliorare la rosa contenendo il più possibile le spese, bilanciando entrate ed uscite. Per questo, così come accaduto con Philippe Coutinho, il quotidiano catalano riferisce che la prossima estate finirà sul mercato anche Antoine Griezmann, acquistato solo la scorsa estate per 120 milioni di euro.

Il francese non ha reso quanto ci si aspettava e per questo il Barça vorrebbe rientrare dell'investimento, trovando una soluzione a titolo definitivo oppure anche in prestito per ammortizzare i costi e risparmiare il pesante ingaggio.

Un'opzione sul tavolo, si legge, è anche quella di inserirlo in un'operazione di scambio. Ed a quel punto, dunque, occhio all'ipotesi Inter. Il Barcellona, non è un mistero, come primo obiettivo per l'estate hanno scelto il nerazzurro Lautaro Martinez, che nel contratto ha una clausola da 111 milioni di euro. Da tempo si ragiona sulla possibilità di trattare a cifre superiori alla clausola inserendo nell'affare proprio delle pedine di scambio. Il francese sarebbe sicuramente un profilo gradito ed importante per il progetto nerazzurro, anche se l'ingaggio resta molto pesante. In Italia, quindi, attenzione anche all'ipotesi Juventus. Soprattutto se le voci di un possibile addio di Cristiano Ronaldo dovessero tramutarsi in qualcosa di più concreto...

