Inter, Lukaku sul coronavirus: "Inutile tornare in campo senza sicurezza"

CORONAVIRUS INTER LUKAKU / Romelu Lukaku continua a vivere il suo isolamento domiciliare come tutta l'Inter, necessario dopo i casi di coronavirus della Juventus (Matuidi e Rugani), ultimo rivale dei nerazzurri prima dello stop. Il belga, ai microfoni del sito 'Bleacher Report', ha analizzato il momento italiano e personale: "Non sono spaventato, ma è come vivere in una bolla. In alcune zone si sentono solo le ambulanze.

Lo sport che ami ti manca, ma ora la salute conta più del calcio".

Sul ritorno in campo dopo l'emergenza, l'ex Manchester United ha le idee chiare e non vuole che si corra alcun rischio inutile nelle prossime settimane: "Prima di ricominciare, la salute pubblica dovrebbe essere al sicuro. Se dovessimo farlo in una situazione del genere, perchè dovremmo? C'è il rischio che altri calciatori possano ammalarsi".