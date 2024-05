Infortunio più serio del previsto, UFFICIALE: salta la finale Atalanta-Juventus

Brutte notizie per il tecnico, l’infortunio è più serio del previsto: ufficiale la sua assenza nella finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus

Un infortunio che rischia di complicare e non poco i piani del tecnico. L’assenza nella finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus è pressoché certa.

Un grosso problema per Gian Piero Gasperini, che dovrà fare a meno, oltre che nella finale di coppa nazionale anche per le prossime partite, di Sead Kolasinac. Il difensore bosniaco si è infortunato nel corso della sfida di Europa League contro l’Olympique Marsiglia e l’esito degli esami non è affatto positivo. Il giocatore ha infatti rimediato una lesione muscolare che lo costringerà a stare lontano dai campi per almeno 15 giorni. Sembra impossibile che il difensore possa recuperare per la sfida contro i bianconeri in programma mercoledì 15 alle 21 a Roma.

Kolasinac salterà anche il ritorno contro la sua ex squadra e potrebbe tornare quindi a disposizione solo per il finale di campionato e per la possibile finale di Europa League, in caso di passaggio del turno dei bergamaschi. Una brutta tegola dunque per Gasperini che dovrà fare a meno contro Allegri e i bianconeri di uno dei suoi punti fermi: Kolasinac in stagione ha infatti collezionato ben 42 presenze.