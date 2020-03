MILAN RAFAEL LEAO TAS / Rafael Leao, arriva la stangata. A quasi due anni dall'addio turbolento allo SportingCP, l'attaccante in forza al Milan dalla scorsa estate secondo quanto riferisce 'Record' è stato condannato dal TAS al risarcimento di 16,5 milioni di euro nei confronti del club portoghese.

La sentenza arriva in seguito al ricorso presentato dalla società lusitana per la rescissione unilaterale del contratto compiuta dall'attaccante classe '99 nel 2018 dopo le aggressioni subite dalla squadra da parte di un gruppo di tifosi che fecero irruzione nel centro sportivo.

Dopo lo svincolo dallo Sporting, Leao passò quindi a parametro zero al Lille, in Francia, da dove poi la scorsa estate è volato al Milan per circa 35 milioni di euro. La FIFA aveva respinto l'azione legale intentata dallo Sporting che, però, davanti al TAS ha ottenuto la ragione.