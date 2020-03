CALCIOMERCATO FIORENTINA COMMISSO / Dal suo arrivo sulla panchina della Fiorentina, la squadra viola ha ripreso a volare e a rimediare ad una prima parte di stagione che sicuramente non ha rispetatto le aspettative di inizio anno.

Beppegode della fiducia del presidentee secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' l'allenatore avrebbe conquistato la conferma in vista della prossima stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il mercato di gennaio ha regalato alla Fiorentina già alcuni rinforzi importanti come Patrick Cutrone e Kouamé, la dirigenza viola però non è disposta a fermarsi qui e metterà ancora mano al portafoglio in vista dell'estate. Molto dipenderà anche dal futuro di Chiesa e Castrovilli, gioielli nel mirino dei più importanti top club europei, mentre Iachini avrebbe chiesto a Commisso di portare a Firenze Alessandro Florenzi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, assalto al gioiello della Fiorentina: Commisso fissa il prezzo

Calciomercato Fiorentina, obiettivo in Serie A per la fascia