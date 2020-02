LIONE JUVENTUS CORONAVIRUS / Il calcio italiano fermato dal Coronavirus: quattro le gare di Serie A rinviate nello scorso fine settimane, mentre per il prossimo turno si valuta la possibilità di far disputare alcune gare a porte chiuse. Da valutare la decisione della Uefa per Inter-Ludogorest, mentre Napoli-Barcellona e Lione-Juventus si disputeranno regolarmente. Proprio per la gara dei bianconeri però in Francia si parla di valutazioni in corso sulla presenza dei sostenitori juventini a Lione (il Piemonte è una delle Regioni in cui si è deciso lo stop alla manifestazioni sportive): al momento, come riporta 'bfm tv' l'Uefa non ha comunicato alcune restrizione, decisione confermata anche dal presidente della società transalpina Jean-Michel Aulas.

In Francia sono attesi oltre duemila tifosi bianconeri e, considerata la situazione, c'è un po' di apprensione anche se il ministro della Salute transalpino ha definito "senza senso" la chiusura del confine con l'Italia.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, Juventus-Inter e non solo | Il punto su rinvii e date dei recuperi

Se non dovessero esserci novità, quindi, i tifosi della Juventus mercoledì sera potranno essere regolarmente sugli spalti per far sentire il loro sostegno alla squadra di Sarri, impegnata nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. In attesa di conoscere le decisioni della Figc per la gara di domenica sera contro l'Inter.