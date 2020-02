CALCIOMERCATO INTER MIAMI MESSI CRISTIANO RONALDO / David Beckham ha seriamente intenzione di fare le cose in grande con la sua InterMiami in MLS. Il patron della nuova franchigia al via quest'anno negli Stati Uniti sta cercando stelle di livello internazionale per far espandere il marchio ed ottenere risultati importanti sul campo e da tempo ormai si rincorrono voci sui possibili grandi colpi che la società di Miami cercherà di piazzare nei prossimi mesi.

Le ultime notizie che arrivano dall'Inghilterra, in tal senso, hanno davvero del clamoroso. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il 'Daily Mirror' nella sua edizione online sgancia una vera e propria bomba, perché secondo il tabloid il sogno al quale starebbe lavorando Beckham sarebbe quella di riunire proprio a Miami i due fuoriclasse dell'ultimo decennio, ovvero Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. La conferma parziale arriva da Adrian Heath, numero uno dei Minnesota United, che spiega: "Da tempo sento dire che a breve ci sarà un grandissimo colpo in MLS ed i nomi di Ronaldo e Messi sono quelli che sento nominare di più. Se c'è qualcuno che può essere in grado di fare questo colpo, è Beckham. Le uniche due destinazioni possibili per giocatori come Messi e Ronaldo sono Los Angeles e Miami. E visto che ora c'è Beckham, direi che andrebbero a Miami".