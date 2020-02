BARCELLONA BRAITHWAITE LEGANES ORTEGA / Nella mattinata di oggi è arrivata l'ufficialità del passaggio di Martin Braithwaite dal Leganes al Barcellona. I blaugrana hanno messo mano al portafogli versando la cifra della clausola rescissoria pari a 18 milioni di euro. Un affare che non è stato particolarmente gradito dal dg Martin Ortega che è intervenuto in conferenza esponendo il pensiero del club: "Questa mattina il giocatore Martín Braithwaite ha proceduto alla risoluzione unilaterale del suo contratto. FC Barcelona ha depositato la clausola risolutiva di 18 milioni di euro. Il club non ha avuto alcuna intenzione di negoziare e ha sempre fatto riferimento alla clausola di risoluzione. LaLiga ha fatto una consultazione con la Federazione spagnola anticipando questa situazione.

Una volta depositata la clausola, abbiamo inoltrato la richiesta alla Federazione, in attesa di una risposta".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Barcellona, UFFICIALE: colpo in attacco

Ortega ha quindi rincarato la dose: "Vogliamo alzare la voce. Siamo in una situazione di danno enorme e grave. Non possiamo comprendere l'attuale regolamento che precede che un club, avendo un infortunio a lungo termine possa eseguire questa operazione unilateralmente. Comprenderemmo che questo regolamento potrebbe essere applicato in caso di accordo reciproco tra club, ma i regolamenti attuali sono contro l'uguaglianza tra club".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Messi spaventa l'Inter per Lautaro: "E anche Neymar vuole tornare"