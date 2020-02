CALCIOMERCATO JUVENTUS POCHETTINO / Mauricio Pochettino sembra avere le idee chiare sul suo futuro: la Premier League è la prima scelta dell'allenatore argentino, esonerato dal Tottenham il 19 novembre e sostituito da Josè Mourinho. Una nuova avventura nel campionato inglese è la preferenza confessata dal tecnico in un'intervista a 'Sky Sports': il nome di Pochettino è stato legato alla Juventus, nel caso di addio di Sarri a fine stagione, ma è tra i nomi anche per il dopo Simeone all'Atletico Madrid ed è stato accostato al Barcellona prima della scelta di Setien.

Il tecnico però esprime la sua preferenza per la Premier League: "Mi piacerebbe lavorare ancora in Inghilterra: so che sarà difficile, ora è un momento di attesa, vedremo quel che succederà. In questo momento vivo un periodo di recupero: penso a me stesso e cerco di essere pronto perché nel calcio può sempre succedere qualcosa e bisogna farsi trovare pronto. Io lo sono e attendo la prossima sfida: sono convinto e fiducioso che sarà fantastico". Inghilterra in primo piano ma nessuna preclusione totale alle altre big europee per Pochettino che alla domanda su un possibile trasferimento in un altro paese del Vecchio continente risponde: "Se accadrà, ci mancherà l'Inghilterra..."

