Calciomercato Napoli, futuro Mertens: le novità dall'Inghilterra

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS /Dries Mertens è in scadenza di contratto col Napoli e sono diversi i giganti d'Europa che preparano l'assalto alle sue prestazioni.

L'autorevole 'Express', oggi, fa il punto sulle possibili big inglesi sulle tracce del partenopeo: oltre al, che ha pubblicamente ammesso il tentativo di gennaio (che, a sua volta, avrebbe liberato), sono altre due squadre pronte ad offrire un nuovo progetto all'attaccante.

Calciomercato Napoli, non solo Chelsea: Manchester United e Arsenal ci hanno provato per Mertens

Manchester United ed Arsenal, infatti, si stanno già dando battaglia per il partenopeo, ed oggi la testata inglese svela che già a gennaio entrambe hanno provato a fargli lasciare la città del Vesuvio. "Come parametro zero avrà decine di opzioni", ha affermato l'esperto di calcio belga Kristof Terreur, ma nessuno esclude che il giocatore, legatissimo a Napoli, possa nelle prossime settimane cominciare a rinegoziare il rinnovo.

