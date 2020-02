Calciomercato Juventus, sconto per Coutinho: c'è mezza Premier

CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA COUTINHO LIVERPOOL MANCHESTER UNITED / Il destino di Philippe Coutinho sembra ormai segnato. Il fantasista brasiliano ora in forza al Bayern Monaco ha messo a referto 7 reti e 8 assist in 27 presenze totali con i bavaresi, offrendo quindi una discreta continuità di rendimento.

Ciononostante il club teutonico sembra ormai aver deciso di non avvalersi del riscatto dal, club che quindi la prossima estate dovrà provare a trovare una nuova sistemazione al talento verdeoro, osservato in passato anche dalla. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto sottolineato dal 'Daily Express' Coutinho potrebbe lasciare i catalani in estate a prezzo di saldo per una cifra inferiore ai 77 milioni di sterline, nella speranza che qualche club di Premier possa bussare alla porta. A queste cifre infatti l'ex interista interessa a mezzo campionato inglese. Su di lui ci sarebbero gli occhi di Manchester United, Chelsea, Manchester City, Tottenham e il suo ex club, il Liverpool che potrebbe pensare di riportarlo ad 'Anfield'. Dal canto suo invece il Barcellona sembra rassegnato a mettere a bilancio una pesante minusvalenza dopo averlo acquistato dai 'Reds' per oltre 100 milioni di euro.

