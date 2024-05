Panchina Juve, niente Thiago Motta: deciso il clamoroso ritorno

Juve, continua il casting in panchina: niente Thiago Motta, spunta un clamoroso ritorno

Una finale di Coppa Italia da giocare e una qualificazione Champions da conquistare. Sono questi gli obiettivi in casa Juventus, con il club bianconero che sta guardando già alla prossima stagione.

Perché la permanenza in panchina di Massimiliano Allegri è tutt’altro che certa, nonostante il tecnico livornese abbia un contratto in scadenza nel 2025. Vi abbiamo raccontato come il nome di Thiago Motta sia quello più caldo per quanto riguarda la panchina. Anche il Milan ha messo gli occhi sull’italo-brasiliano, ma la società bianconera si è mossa con largo anticipo. E l’idea della Juve è quella di rivoluzionare in toto la guida tecnica, affidandosi ad un tecnico giovane come l’attuale allenatore del Bologna.

Juve, niente Thiago Motta: i tifosi rivogliono Conte

La pista Motta, secondo il giornalista di ‘Sky Sport’ Fabio Caressa, sembra però essersi un po’ raffreddata. Per questo abbiamo chiesto agli iscritti del nostro canale Telegram cosa dovrebbe fare la Juve vista questa situazione.

E la risposta più votata si rivela una grande sorpresa. Per il 36% dei votanti infatti la Juventus dovrebbe lasciare perdere la pista Motta e virare su Antonio Conte. Il tecnico salentino è libero ed è il sogno di molti tifosi di Milan e Napoli. Evidentemente però lo è anche di tanti supporters bianconeri, che sognano un suo ritorno. Il 25% ha scelto invece l’opzione di provare a convincere Thiago Motta a tutti i costi.

Il 23% invece ha optato per quella che sarebbe una grande rivoluzione: portare in panchina Roberto De Zerbi, che piace anche al Milan, ma per cui non ci sono stati contatti diretti. Solo il 16% invece ha scelto come opzione quella di continuare con Massimiliano Allegri sino al 2025, anno in cui scadrà il contratto del tecnico toscano. Segno insomma di come, secondo la maggior parte dei votanti, il secondo ciclo di Allegri in bianconero sia ormai concluso, indipendentemente da come finirà questa stagione.