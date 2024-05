De Rossi spiazza dopo Roma-Juve: “Ho chiesto consiglio ad Allegri”

Finisce in pareggio la sfida tra Roma e Juventus: il commento del tecnico Daniele De Rossi al termine del match

La Roma chiama, la Juventus risponde. Finisce 1-1 il big match della 35esima giornata di Serie A. Nel post gara a ‘DAZN’ il tecnico giallorosso Daniele De Rossi ha commentato così la partita: “Abbiamo fatto un’ottima partita. Quarantotto ore fa stavamo qua incerottati dopo una partita intensa, abbiamo fatto una partita di grande battaglia: sono orgoglioso di come giocano i ragazzi, di come si aiutano, sono magnifici. Con un pizzico di fortuna in più potevamo vincerla, hanno tirato spesso in porta anche loro. Abbiamo fatto una bella partita, loro sono forti, hanno calciatori eccezionali”.

DYBALA – “Ha sentito un fastidio, niente di clamorosamente grave, valuteremo in questi giorni il da farsi. Non dovrebbe essere nulla di molto grave”.

POSIZIONE DYBALA – “Sono soddisfatto da come Dybala si muove in mezzo al campo. Mi piacciono gli esterni che giocano con la linea laterale, Paulo è un altro calciatore e bisogna sfruttare le qualità che si hanno. Avere uno come Baldanzi o i terzini alti, gli lasciano la possibilità di giocare più centrale”.

Roma-Juventus, De Rossi: “Con il Bayer ci crediamo”

SECONDO TEMPO – “Volevamo vincere tutti e due, ma non conviene allungare le partite in questa maniera. Abbiamo un piccolissimo difetto: quando subiamo l’occasione ci spaventiamo un po’, abbiamo un po’ di smarrimento e dobbiamo aggrapparci invece su quello che sappiamo fare”.

BERGAMO PER VINCERE – “Per l’Atalanta sarà una finale e non possiamo permetterci di andare in vacanza perché loro avranno la loro finale (il recupero Fiorentina-Atalanta, ndr). Non è colpa di nessuno, ma ci fa fare altri calcoli”.

BAYER – “Ci si crede. Finché non abbiamo preso gol abbiamo fatto bene, abbiamo avuto una buona occasione, buona aggressività. Non bisogna avere fretta, non sono cinque gol: ho chiesto consiglio ad Allegri, ha detto puoi fare gol anche al sessantesimo. Non dobbiamo andare all’arrembaggio ed essere intelligenti perché sappiamo che la partita dura tanto”.