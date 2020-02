BRESCIA CORINI / Resta pericolante la posizione di Eugenio Corini in sella al Brescia.

Il club lombardo ha confermato con una nota domenica il tecnico dopo il ko di sabato con il Bologna, ma stando a 'Tuttosport' il patronnon sarebbe convinto di concedere una nuova possibilità a Corini in vista del prossimo match con l'Udinese. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Calciomercato Brescia, Corini a rischio esonero: corsa a due per la panchina

Cellino avrebbe avuto un ripensamento lunedì e starebbe pensando di sollevare l'allenatore dall'incarico, visti gli ultimi risultati delle 'Rondinelle' con due soli punti conquistati nelle ultime sette partite. Il favorito ad oggi sembrerebbe Diego Lopez, già nei mesi scorsi nei pensieri del presidente bresciano prima dell'arrivo di Grosso e del ritorno in sella di Corini. In seconda battuta occhio anche alla candidatura di Bisoli, altro profilo tenuto in grossa considerazione da Cellino. Corini trema, novità in arrivo a stretto giro di posta.

