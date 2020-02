Calciomercato PSG, svolta Neymar: doppia richiesta

CALCIOMERCATO PSG NEYMAR COUTINHO / Dopo una lunga estate da separato in casa, Neymar alla fine è rimasto al Paris Saint Germain, club con il quale i rapporti sembrano in netto miglioramento rispetto ai mesi scorsi. Secondo quanto sottolineato da 'elgoldigital' infatti l'asso brasiliano, visti anche i problemi economici del Barcellona, starebbe addirittura pensando di restare a Parigi.

L'importanza del numero 10 ex Barça all'interno dello scacchiere parigino è infatti fondamentale, un fattore del quale lo stesso Neymar sarebbe pronto ad approfittare. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Calciomercato PSG, rinnovo e Coutinho per Neymar

Stando a quanto sottolineato dalla testata iberica, Neymar avrebbe avanzato una doppia richiesta al PSG. In primis in aumento di ingaggio per proseguire il rapporto con un rinnovo contrattuale, ed in secondo luogo l'acquisto del grande amico Philippe Coutinho, attualmente al Bayern Monaco.

