Milan, mercato ancora aperto | Affare last minute

CALCIOMERCATO MILAN - La sessione di calciomercato invernale ha ufficialmente chiuso i battenti ieri in Italia. Qualora volessero ancora rinforzarsi, i club di Serie A potrebbero mettere sotto contratto i calciatori che si sono svincolati entro il 31 gennaio. Diverso il discorso per quanto riguarda le operazioni in uscita: è ancora possibile cedere i propri giocatori all'estero dove i mercati sono ancora aperti.

Una possibilità che potrebbe essere sfruttata dalper sfoltire ulteriormente la rosa e abbassare ancora di più il monte ingaggi dopo le partenze dei vari, Suso, Caldara, Borini, Reina e

Tra i giocatori che non rientrano nei piani di Pioli e che potrebbero lasciare subito Milanello c'è senza dubbio Lucas Biglia. Il 34enne centrocampista argentino, in scadenza di contratto a giugno con i rossoneri, si avvicina al rientro dopo l'infortunio al bicipite femorale accusato a inizio anno. Per lui potrebbe esserci un ritorno in patria - dove il mercato chiude il 19 febbraio - magari al Boca Juniors, che alla ricerca di un altro mediano di esperienza dopo l'addio di De Rossi. L'altra opzione porta alla Major League Soccer americana, con diversi club pronti a metterlo sotto contratto.

