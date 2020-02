Calciomercato Inter e Lazio, la sfida per Giroud riparte a giugno

CALCIOMERCATO INTER LAZIO GIROUD CHELSEA / Nell'ultima giornata di calciomercato, è mancato il botto conclusivo. Si attendeva Olivier Giroud, che però non è arrivato. In mancanza di un sostituto, il Chelsea, come previsto, non lo ha lasciato andare. Niente di fatto per Inter e Lazio, che, però, ci riproveranno a giugno. Per allora, l'attaccante francese si svincolerà dai Blues, con i quali è in scadenza di contratto. La 'Gazzetta dello Sport' fa il punto delle strategie di nerazzurri e biancocelesti.

riproporranno un contratto per il giocatore fino al, magari con opzione fino alè rimasto a Londra ieri fino in serata per mettere le basi per un'intesa da ratificare tra qualche mese. La partita è aperta.

