CALCIOMERCATO PARMA D'AVERSA GERVINHO / Il Parma si prepara all'importante trasferta di Cagliari, dove i gialloblu' sfideranno i sardi per il sesto posto in classifica.

Non ci sarà, il cui addio (per lui offerta dagli Emirati Arabi) è stato di fatto sancito in conferenza stampa dal tecnico: "Non è stato convocato, non si è presentato alle ultime tre sedute di allenamento. Quattro giorni fa mi aveva parlato della possibilità di andare via, credo sia stato ceduto. Era un giocatore importante, ma lo è di più il gruppo che ho a disposizione".