CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Di certo (o quasi) c'è solo che la Juventus nelle ore che restano alla chiusura del calciomercato di gennaio cercherà di assecondare il desiderio di EmreCan e tenterà di cedere un calciatore desideroso di cambiare aria. D'altronde, avere un calciatore scontento, come dichiarato più volte pubblicamente, può rappresentare un'arma a doppio taglio di cui il club bianconero vuole fare volentieri a meno. Ancora da capire, però, quale sarà la sua prossima destinazione. Ieri dall'Inghilterra è rimbalzata l'indiscrezione secondo cui la Juventus sarebbe infastidita dagli ulimi 'no' del calciatore ad alcune big importanti per favorire un passaggio al BorussiaDortmund con cui è in atto un vero e proprio braccio di ferro.

Calciomercato Juventus, Mourinho su Emre Can

Perché i gialloneri restano in pole position anche grazie al gradimento del calciatore che vorrebbe tornare in patria, ma secondo 'Tuttosport' oltre al sempre vigile ManchesterUnited va tenuto in considerazione soprattutto il possibile inserimento del Tottenham di José Mourinho che dopo Eriksen, passato all'Inter, ha perso Moussa Sissoko, infortunato. Un primo sondaggio per avere il tedesco in prestito è stato già avanzato dagli 'Spurs', ma fonti inglesi parlano di un rilancio imminente per il colpo last-minute che farebbe il gioco anche della Juventus, intenzionata a non cedere al ribasso un calciatore importante.

