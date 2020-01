CALCIOMERCATO MILAN FLORENTINO / Contatti continui tra Milan e Benfica, anche in queste ultime ore. I rossoneri stanno provando a mettere le mani su Florentino, talento dei portoghesi che in questa stagione non sta giocando tantissimo.

Nei giorni scorsi l'agente,, è stato a colloquio conper sondare la fattibilità dell’affare.

Parti a lavoro per trovare la quadra definitiva: l’idea è quella di un trasferimento a Milano in prestito per 18 mesi. Il Benfica vorrebbe chiudere con un obbligo, il Milan, invece, vorrebbe un diritto anche per via dell’elevato costo del cartellino del calciatore. Per il mediano classe 1999 viene fatta una valutazione di 50 milioni di euro.