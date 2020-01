CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI POCHETTINO ZIDANE INZAGHI / Stanno tenendo banco in casa Juventus le dichiarazioni di Maurizio Sarri, che nella conferenza pre Napoli ha addirittura parlato di ritiro dopo l'esperienza bianconera. L'avventura dell'allenatore è chiaramente solo all'inizio e si profila ancora lunga, ma nel caso in cui il tecnico dovesse davvero decidere di smettere in anticipo la dirigenza sarà costretta a guardarsi intorno sin da subito. Da Pochettino e Simeone a Inzaghi e Zidane, ecco le possibili alternative future a Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Kurzawa-De Sciglio: la conferma di Sarri. E su Eriksen...

Calciomercato Juventus: Pochettino, Zidane e non solo | Le eventuali alternative per il post Sarri

Nella lista di Paratici per l'eventuale post Sarri figura Mauricio Pochettino, attualmente senza panchina dopo l'esperienza al Tottenham culminata con la finale di Champions League della passata stagione persa con il Liverpool.

L'allenatore argentino era già stato sondato tramite alcuni intermediari e sarebbe tra i primi nomi della dirigenza in caso di addio di Sarri. Un altro nome che 'scalda' ormai da tempo la Juventus e che potrebbe tornare di moda è quello dell'ex Zinedine, preferito soprattutto dal presidente. Da non escludere nemmeno Simone, già accostato con insistenza alla panchina bianconera prima dell'arrivo di Sarri e in ottimi rapporti con Paratici. Infine, un altro possibile candidato potrebbe essere il 'Cholo', che sta vivendo una stagione piuttosto difficile con il suoe rappresenta uno dei profili internazionali ricercati dalla società. Tutto dipenderà comunque dalla volontà di Maurizio Sarri: la Juventus è ancora saldamente sua.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, De Sciglio-Kurzawa ai dettagli: le ultime di CM.IT

Juventus, Paratici al lavoro per Emre Can | C'è l'incontro, le ultime di CM.IT