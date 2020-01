CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI PJACA / Tutto confermato: come anticipato da Calciomercato.it, Pjaca lascia la Juventus e si trasferisce al Cagliari in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. E' Fabio Paratici ad annunciarlo a 'Raisport' nel pre-partita di Juventus-Roma: "Siamo molto vicini alla chiusura.

fino ad ottobre-novembre non era disponibile e quindi in estate non è stato possibile trasferirlo. Si è preparato con noi, ora sta molto bene: sono due mesi che viene in panchina, ha fatto tutti gli allenamenti e siamo contenti di aver trovato una società importante come ilche possa dargli la possibilità di giocare e rimettersi in mostra". Il CFO bianconero conferma anche la formula del trasferimento: "Sarà un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a favore del Cagliari".