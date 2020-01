GENOA ROMA CONVOCATI FONSECA / Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha diramato la lista dei convocati per la sfida in casa del Genoa di domani. Di nuovo emergenza per i giallorossi, alle prese con numerose assenze.

Oltre agli squalificati, mancheranno gli infortunati. Ecco l'elenco completo: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato, Juan Jesus, Smalling, Cetin, Santon, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Veretout, Diawara, Dzeko, Under, Kalinic, Kluivert.