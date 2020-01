Calciomercato Inter, visite mediche per Young. Lazaro ai saluti

CALCIOMERCATO INTER YOUNG LAZARO / L'avventura interista di Ashley Young sta per cominciare. L'Inter ha raggiunto l'accordo per il terzino con il Manchester United, che incasserà 1.5 milioni di euro più bonus per il cartellino del calciatore. Il nuovo colpo interista sarà a Milano venerdì per sostenere le visite mediche, ottenere l'idoneità sportiva e poi recarsi in sede per le firme sul contratto. Young, quindi, agirà sulla corsia esterna del 3-5-2 di Conte, che impiegherà l'imminente nuovo arrivo Spinazzola a sinistra.

I due spingerannoai saluti: l'exche in questa stagione ha raccolto appena 513 minuti in 11 presenze, partirà a breve in prestito.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, altro ostacolo per Giroud

Calciomercato Inter, svolta Eriksen: le cifre dell'affare