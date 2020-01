Calciomercato Inter, si fa sul serio per Eriksen: c'è l'offerta anche al Tottenham

CALCIOMERCATO INTER MAROTTA ERIKSEN OFFERTA TOTTENHAM / L'Inter fa sul serio per Christian Eriksen. Dopo lo scambio tra Politano e Spinazzola già definito e andato in porto (visite mediche dell'attaccante fissate per domani), i nerazzurri proveranno a chiudere anche per Giroud. Il calciomercato di Marotta, però, non finirà assolutamente qui. Il pezzo da novanta dovrebbe Christian Eriksen, almeno il dg ci sta lavorando intensamente.

L'accordo con il giocatore danese c'è, così come il via libera per un trasferimento già a gennaio, ma ora bisogna trovare quello con il. Come riporta 'Sky Sport', l'Inter ha formulato un'offerta al club londinese da. La richiesta di, però, è di 20 milioni: in ogni caso si tratterà, i discorsi tra le due società andranno avanti provando a limare le distanze e regalare aun super colpo in inverno.