CALCIOMERCATO INTER NAPOLI AMRABAT / L'Inter prova a sorpassare il Napoli nella corsa ad Amrabat. L'agente del centrocampista del Verona, Mohamed Sinouh, si è recato nella sede del club nerazzurro in Viale della Liberazione come testimonia il video dell'inviato di Calciomercato.it.

Del corteggiamento Inter ad Amrabat ve ne avevamo già parlato lo scorso 10 gennaio nell'articolo in cui venivano sottolineati i dubbi del marocchino ad accettare la proposta del Napoli , che ha già trovato un'intesa con il club diper il suo acquisto. Sinouh è agente della famosa agenzia 'Stellar', per cui non è escluso che nel summit possa essere stato affrontato l'argomento, talento delin scadenza a giugno. Il ragazzo fa èarte appunto della 'Stellar Group' ed è da tempo seguito anche dallas.

Dall'inviato Giorgio Musso