CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI AOUAR STENGS FLORENTINO LUIS / La linea verde della Juventus è ormai appurata. I bianconeri stanno dando una svolta al loro calciomercato, studiando i profili dei talenti europei per cogliere l'occasione giusta, sia a livello tecnico che economico. Il primo colpo è stato Dejan Kulusevski, rimasto in prestito al Parma, ma Paratici può avere diverse frecce al suo arco. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Tra questi c'è soprattutto Houssem Aouar, stellina del Lione che però è bottega assai cara.

In estate il presidenteha rifiutato 55 milioni dalper il franco-algerino, per il centrocampista classe '98 ci vorrà un esborso non indifferente, anche perché il contratto è in scadenza 2023. Come riporta 'Tuttosport', poi, c'è anche Tahithdelche si libererà a zero e laha già fatto qualche passo, così come il Barcellona si è mosso per Calvin. Si tratta dell'ennesimo talento olandese della scuderia di Raiola, in forza all': è un esterno, su cui però appunto c'è la concorrenza forte dei blaugrana. La Juve, intanto, continua a seguire anche gli altri grandi talenti europei, dadela Eduardodel accostato anche al Milan , e un altro giovanissimo comedel(clausola da 125 milioni).