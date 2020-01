CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA / Prosegue la trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Stanislav Lobotka. Nonostante l'accordo con il giocatore raggiunto ormai da tempo, il club azzurro non è ancora riuscito a vincere le resistenze della dirigenza spagnola, che punta ad incassare 20 milioni 'puliti' più 5 di bonus. Giuntoli e il suo staff stanno valutando dei profili alternativi, mettendo nel mirino anche Diego Demme per provare un doppio colpo in mediana. La priorità resta tuttavia il regista venticinquenne, con la dirigenza campana che spera di chiudere la trattativa entro venerdì.

Proprio in queste ore, confermano le indiscrezioni in possesso di Calciomercato.it , i contatti tra le società sono ripresi in maniera frenetica e decisiva. Grazie alla spinta del calciatore, smanioso di vestire la maglia azzurra, il Napoli è pronto ad alzare l'ultima offerta (17 milioni più 3 di bonus) e un punto d'incontro può essere trovato attorno ai 18 milioni più 4 di bonus.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, countdown Lobotka: le ultime di CM.IT

Calciomercato Napoli, affare Lobotka: le ultime di CM.IT

Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: Lobotka, i retroscena tra clausole e sconti