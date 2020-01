Calciomercato, scout inglesi per Milan-Samp: 18 milioni di euro

CALCIOMERCATO SAMPDORIA COLLEY PREMIER - Il Milan stecca ancora. Nella prima partita del 2020 i rossoneri non vanno oltre lo 0-0 casalingo contro la Sampdoria, guidata da un muro difensivo invalicabile. Tra i migliori in campo c'è proprio Omar Colley, 27enne difensore centrale gambiano che ha annullato Piatek prima e limitato Ibrahimovic poi. Una prestazione che riaccende i riflettori del mercato su di lui: stando al portale britannico 'goal.com', infatti, sugli spalti di 'San Siro' c'erano gli osservatori di tre club di Premier League per visionarlo.

Il, iled ilvorrebbero prenderlo già a gennaio e sarebbero disposti a mettere sul piatto fino a 18 milioni di euro. La Samp preferirebbe rimandare la cessione in estate a meno che non arrivasse un sostituto all'altezza, oppure bissare l'operazionecon il Lione: accordandosi adesso per giugno.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Sampdoria, Colley: "Che soddisfazione contro Ibra"

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, nuovo affare sull'asse Milan-Sampdoria