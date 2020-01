Liga, non basta Vidal: l’Espanyol ferma il Barcellona

ESPANYOL BARCELLONA VIDAL / L’Espanyol, con una prova di cuore e l’immensa voglia di risalire la classifica dal desolante ultimo posto, è riuscito a strappare un punto al Barcellona in una sfida intensa e divertente sin dai suoi primi minuti. Gli uomini di Abelardo (che esordiva oggi) hanno giocato i primi 45 minuti a tu per tu con i blaugrana, che non perdono un derby dal 2009. Il loro atteggiamento ha dato i suoi frutti con una rete dell'ex napoletano David Lopez, che ha battuto Neto di testa su assist di Marc Roca.

Prima dell'intervallo, come se non bastasse, il club perico è andato vicino al 2-0 con, ma gli ospiti hanno iniziato a dare segnali di vita con, che ha colpito un palo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Valverde 'blinda' Vidal: cileno subito in gol

Espanyol-Barcellona, Vidal entra e segna

Nella ripresa, Valverde ha deciso di lanciare subito Arturo Vidal al posto di Rakitic (dando un ulteriore segnale sulla volontà di non privarsene: l'Inter è avvisata) e ha rovesciato subito la gara: lo stesso Luis Suarez ha segnato il pari e poco dopo, con un delizioso cross d'esterno, ha servito un pallone che l'ex juventino, di testa, ha convertito nell'1-2. La gara sembrava ormai in discesa per il Barça, ma l'espulsione di De Jong per doppia ammonizione dopo una trattenuta su Calleri ha cambiato la storia del finale: l'Espanyol, a tre minuti dal 90esimo, ha trovato il pareggio grazie a Wu Lei, che servito in profondità ha freddato Neto con una conclusione rasoterra sul secondo palo. Il risultato tiene i ‘pericos’ in fondo alla classifica (a quattro punti dalla zona salvezza, in attesa delle sfide di domani), mentre il Barcellona torna a condividere il primo posto col Real Madrid: le due regine del calcio iberico hanno chiuso il girone d’andata a quota 40 punti.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, da Vidal a Eriksen: il piano di Conte e Marotta nel vivo

Milan-Sampdoria, Ranieri: "Ibrahimovic, brutta sorpresa. Mercato, no scommesse"

Calciomercato Inter, Carli: ''Nainggolan? Sogno quasi impossibile. Nandez...''