CALCIOMERCATO MILAN CALDARA ADDIO VICINO / Mattia Caldara ha bisogno di giocare. Il difensore italiano, rientrato dopo il lungo infortunio, è pienamente recuperato dal punto di vista fisico ma il troppo tempo fuori dai terreni di gioco non danno garanzie al Milan, che ha deciso di puntare su un nuovo centrale, Todibo, dopo l'infortunio di Duarte.

L'affare per il calciatore di proprietà del Barcellona è in dirittura d'arrivo e l'addio di Caldara sempre più imminente.

Trovare spazio con un altro centrale in rosa, per l'ex Juventus si farebbe ancora più complicato e proprio per questo sta prendendo sempre più piede l'ipotesi prestito: a spingere in queste ore per riavere il calciatore è l'

Caldara ritroverebbe Gasperini e i suoi schemi che lo hanno reso grande: un buon punto di ripartenza per un calciatore che ha bisogno di certezze, che il Milan oggi non può dargli.

