CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED EMRE CAN BERNARDESCHI / La Juventus, dopo l'acquisto di Kulusevski per la prossima stagione, non intende certo fermarsi. Bianconeri che ragionano su altri acquisti nel corso del mercato di gennaio e pianificano grandi colpi anche in chiave estiva. Paratici, per il momento, sembra orientato a dedicarsi maggiormente alle cessioni, ma tiene d'occhio ovviamente anche i possibili colpi in entrata. Con una predilezione, ovvia, per Paul Pogba, il cui ritorno a Torino è sempre stato un suo pallino.

Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la strategia per Pogba

Calciomercato Juventus, futuro Pogba: si tratta col Manchester United

La situazione tra il francese e il Manchester United è sempre più complicata.

I Red Devils approvano poco i suoi comportamenti fuori dal campo e i malumori sui fastidi alla caviglia aumentano. Al punto che persino Ryan, grande ex e oggi Ct del, ha sostenuto che Pogba vada ceduto 'per il bene di tutti'. La Juventus sa che l'operazione, a gennaio, è praticamente impossibile, ma per l'estate ci pensa eccome e i discorsi con lo United sono in corso. Soprattutto per, seguito da tempo, ma anche per, per il quale gli inglesi, come confermato da 'Tuttosport', hanno più volte preso informazioni. Trattative slegate da quella principale, ma che potrebbero preparare il terreno. I buonuffici con, poi, potrebbero fare il resto. Ma occhio sempre al, che potrebbe tornare alla carica.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, lo scambio che può bruciare la corsa a Pogba

Calciomercato Juventus, pista inglese per Bernardeschi