CALCIOMERCATO INTER VIDAL VALVERDE / Continua a tenere banco la situazione Vidal. Il centrocampista cileno è il sogno di calciomercato di Antonio Conte che lo vorrebbe per la sua Inter per continuare a sognare lo Scudetto.

Come raccontato da Calciomercato.it, il Barcellona ha aperto alla cessione di Vidal ma Ernesto Valverde continua la sua battaglia, gettando acqua sul fuoco: "Si è parlato molto della sua situazione Vidal - afferma il tecnico in conferenza stampa - ma non credo che debba avere ripercussioni dal punto di vista sportivo, che è ciò di cui mi interesso io. Lui si sta allenando bene. La questione contrattuale si risolverà in maniera interna, conosciamo bene Arturo, è lo stesso di sempre e non vedo problemi. Alena è partito, non pensavo che sarebbe accaduto così in fretta ma c'era una clausola nel suo contratto che gli consentiva di andare in prestito.

Abbiamo un calciatore in meno, ma non voglio pensare ad altre uscite, non ho intenzione di farlo".

Valverde senza troppi giri di parole ha dunque ribadito la volontà di non volersi privare del calciatore, nonostante il desiderio di tornare in Italia di quest'ultimo. Vidal ha voglia di lavorare nuovamente con Conte e di riabbracciare un campionato che gli ha dato tante soddisfazioni.

A mettere d'accordo tutti alla fine potrebbe essere l'acquisto di un nuovo centrocampista da parte del Barcellona. I blaugrana stanno provando ad acquistare Olmo e se l'affare dovesse andare in porto a breve, potrebbe esserci il via libera definitivo per Vidal all'Inter.

