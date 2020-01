CALCIOMERCATO INTER ACUNA / Marcos Acuna è uno dei profili seguiti dall'Inter per la corsia di sinistra insieme ai due laterali del Chelsea Alonso ed Emerson.

La dirigenza nerazzurra si è già mossa concretamente per il nazionale argentino, con 'O Jogo' che conferma l'indiscrezione di Calciomercato.it sul rifiuto dello Sporting CP alla prima offerta dell'Inter

Calciomercato Inter, la richiesta dello Sporting per Acuna

Marotta ed Ausilio avrebbero messo sul piatto una proposta da 1 milioni di euro per il prestito oneroso fino a giugno, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni a fine stagione. Offensiva rimandata al mittente del sodalizio portoghese, che chiederebbe 20 milioni per il cartellino di Acuna, la stessa offerta rifiutata l'anno scorso dallo Zenit. Sul 28enne mancino in scadenza nel 2023 c'è anche il Napoli, che non vorrebbe spingersi però oltre i 15 milioni di euro.

