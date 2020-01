CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Douglas Costa vuole allontanare i problemi fisici e riprendersi nuovamente la Juventus. Stagione fin qui costellata dagli infortuni per il nazionale verdeoro, che in 10 presenze complessive con Sarri in panchina ha collezionato soltanto 264 minuti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non soloClicca Qui!

Calciomercato Juventus, si decide il futuro di Douglas Costa

Troppo poco per una pedina che Sarri ad inizio stagione considerava basilare per il 4-3-3 dei bianconeri, con i prossimi mesi che saranno decisivi per la permanenza a Torino del giocatore.

Il 29enne brasiliano è chiamato a trovare continuità di rendimento e prestazioni, allontanando i rumors su un possibile addio la prossima estate. La dirigenza della Continassa lo ha tolto dal mercato lo scorso giugno, ma a fine stagione lo scenario potrebbe cambiare in base alle prestazioni del numero 11. Douglas Costa, in scadenza nel 2022, stando a 'Tuttosport' si gioca anche il rinnovo di contratto. Con un rendimento all'altezza delle aspettative, la Juve potrebbe aprire al prolungamento del 'Flash' verdeoro.

