CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TONALI / Non solo Kulusevski. La Juventus prepara i botti di inizio anno e non si ferma al talentuoso centrocampista dell'Atalanta in prestito al Parma, per il quale ieri è stato trovato un accordo sulla base di 35 milioni di euro più 8 di bonus. Brutta notizia per l'Inter, che ormai da tempo pregustava il colpaccio in prospettiva. Tuttavia, per i nerazzurri le sorprese sgradite potrebbero non essere finite: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus, Tonali nel mirino: pronta la beffa all'Inter

Classe 2000, Sandro Tonali del Brescia è tra i migliori prospetti italiani e in questa stagione si è già messo in mostra con due assist e un gol in diciotto apparizioni. Il patron Cellino difficilmente lo lascerà partire a gennaio, ma già in inverno può essere trovato l'accordo in vista dell'estate.

e Inter da tempo sono sulle sue tracce, ma ibianconeri potrebbero giocare alcune carte vincenti per beffare nuovamente i rivali: a risultare decisivo nella trattativa col Brescia, riporta 'Tuttosport', potrebbe essere l’inserimento di alcune contropartite tecniche (i più interessanti) da abbinare a una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Da non escludere una proposta simile dai nerazzurri, che possono ugualmente contare su giovani talentuosi.

Calciomercato Juventus, sfida all'Inter per Chiesa: le ultime

La Juventus prova da tempo anche il colpo Chiesa, la scorsa estate frenato dalla volontà di Commisso di non lasciarlo partire. Tuttavia, visti anche i recenti malumori del campioncino della Fiorentina, non è difficile immaginare un suo addio la prossima estate, quando tornerà di moda, per l'ennesima volta, il Derby d'Italia tra bianconeri e nerazzurri.

