CALCIOMERCATO INTER ROMA POLITANO / L'Inter sempre in pressing su Vidal e Kulusevski, che intanto pianifica alcune cessioni nella finestra di gennaio.

Oltre a sciogliere il contenzioso con il Flamengo per, nel reparto offensivo si valuta anche una possibile uscita di Matteo.

Calciomercato Roma, Politano il prescelto con l'addio di Under

L'ex Sassuolo è scivolato indietro nelle gerarchie di Antonio Conte, sorpassato anche dal baby Esposito come dimostra l'ultimo match contro il Genoa prima della sosta invernale. Non mancano le pretendenti per il giocatore: Fiorentina, Atalanta e un possibile asse con il Napoli per lo scambio con Llorente. A queste squadre - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - si sarebbe aggiunta anche la Roma, che valuta un'eventuale offensiva per Politano. Soprattutto in caso di addio di Under, valutato circa 40 milioni: il mancino dell'Inter sarebbe ritenuto dalla dirigenza giallorossa il profilo giusto per rimpiazzare eventualmente il turco. Per Politano la Roma metterebbe sul piatto una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

