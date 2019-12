Napoli, rinnovo Zielinski più vicino: le ultime

CALCIOMERCATO NAPOLI ZIELINSKI / Pausa natalizia in cui il Napoli è al lavoro su più fronti. La squadra azzurra è pronta per tornare ad allenarsi in vista della ripresa in campionato contro l'Inter, per provare a invertire la rotta di un finale di 2019 da dimenticare.

lancia la sfida ai nerazzurri, mentre fuori dal campo la dirigenza è impegnata sul fronte sia degli acquisti che di importanti rinnovi contrattuali, situazioni rimaste troppo a lungo in sospeso e da risolvere il prima possibile.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, ESCLUSIVA CM.IT: blitz a Londra per Lobotka

Calciomercato Napoli, rinnovo Zielinski in vista

Tra i prolungamenti di contratto, confermate le anticipazioni di CM.IT sul rinnovo di Zielinski. I discorsi con l'entourage del polacco proseguono, il 'Mattino' oggi in edicola riferisce di altri incontri andati in scena nella scorsa settimana per il rinnovo fino al 2024. Conferme sul raddoppio dell'ingaggio, che da 1,1 milioni di euro arriverà a toccare circa 2,5 milioni, ancora da limare i dettagli sulla clausola rescissoria (quella attuale è di 65 milioni di euro) e sulla rinegoziazione dei diritti di immagine.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, pista più lontana per Callejon: ma c'è la pista italiana

Calciomercato Napoli, non solo Politano-Llorente con l'Inter