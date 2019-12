NAPOLI MILIK IBRAHIMOVIC / Arek Milik non si nasconde: il Napoli vive un momento difficile ma le cose sono destinate a migliorare. Lo dice il bomber polacco a 'Sky Sport 24': "Non abbiamo paura: serate come quelle di ieri possono aiutarci ad uscirne insieme. Cresceremo sia come calciatori che come uomini". Il numero 99 azzurro non vuole parlare di Ancelotti: "Inutile tornare indietro, abbiamo sbagliato tutti: da quando sono a Napoli non avevo mai vissuto una situazione del genere. Gattuso? Dobbiamo seguirlo e lasciare il cuore in campo: ha idee chiare e carattere.

Il 4-3-3 è il modulo con cui molti calciatori hanno giocato sempre. Io sto vivendo un buon momento ma non posso essere felice: ora c'è ile essere obbligati a vincere mettere pressione".

Tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, Milik 'chiude' a Ibrahimovic

Milik si sofferma anche sul sorteggio Champions che ha contrapposto il Napoli al Barcellona: "C'è grande rispetto ma nessuna paura". Infine, una battuta su Ibrahimovic: "C'è posto in auto per lui? Difficile: Ibra e Llorente sono molto grossi".