CALCIOMERCATO NAPOLI AMRABAT VERONA / Il Napoli accelera per Sofyan Amrabat. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', oggi c'è stato un incontro tra il club azzurro e il Verona dall'esito positivo. Il Napoli ha aumentato l'offerta a 14/15 milioni di euro bonus compresi, mentre la società gialloblu chiede 17/18 milioni. La distanza tra le parti è dunque ormai minima e già nella prossima settimana potrebbe arrivare l'accordo definitivo. Il 23enne è al Verona in prestito dal Brugge, con cui ha giocato una gara ad agosto, e non potrà quindi trasferirsi in un'altra squadra prima della sessione estiva di calciomercato.

LEGGI ANCHE ---> Napoli, ESCLUSIVO: Callejon, nuovi contatti per il rinnovo! I retroscena

Calciomercato Napoli, accelerata per Amrabat: le ultime

Solo dopo aver raggiunto l'intesa con il Verona il Napoli parlerà con l'entourage del giocatore per negoziare il nuovo contratto.

Come affermato in esclusiva a Calciomercato.it dal suo agente, infatti, Amrabat è al momento concentrato solo sul Verona : "Il suo futuro sarà al Napoli? Ho un accordo con Sofyan: fino a gennaio testa solo al Verona. Del suo futuro ne discuteremo solo nel prossimo mercato invernale". Sessione di gennaio che è però ormai alle porte: il primo colpo azzurro della nuova era Gattuso sarà con ogni probabilità Amrabat.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato, ESCLUSIVO Eriksson controcorrente: ''Napoli, calcio fantastico. Ancelotti-Arsenal, sì''

Calciomercato Napoli, la rivelazione: Torreira vuole l'azzurro

Calciomercato, da Pogba a Kessie e Tameze: i colpi Champions di Juventus, Napoli e Atalanta