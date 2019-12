ROMA WOLFSBERGER RISULTATO / La Roma non riesce ad andare oltre il pareggio in casa con il Wolfsberger, che era già matematicamente eliminato, e conquista la qualificazione ai sedicesimi di Europa League da seconda in classifica del suo girone, alle spalle del Basaksehir. La partita sembrava esser tutta in discesa per i giallorossi, passati subito in vantaggio con un calcio di rigore realizzato da Perotti e guadagnato da Dzeko, steso in area dal portiere Kofler.

Al 10', tre minuti dopo l'1-0, è arrivato però il pareggio con un'autorete di(prima in carriera), che ritrovava la maglia da titolare ed ha deviato in porta un cross di

Prima dell'intervallo, una bella azione giallorossa ha portato alla rete Dzeko, che ha depositato in rete un assist di Perotti, ma la gara aveva ancora molto da dire. Weissman, nei primi minuti del secondo tempo, ha prima colpito il palo e poi, sempre con un colpo di testa, ha firmato in tuffo il 2-2 su assist di Liendl. L'1-2 del Basaksehir a Monchengladbach avrebbe eliminato in caso di sconfitta la Roma, che ha sfiorato nel finale due volte il gol del vantaggio, che sarebbe valso anche il primo posto nel girone, con Diawara e Dzeko.

