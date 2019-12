CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL TOTTENHAM / Ancora una panchina per Merih Demiral, difensore centrale della Juventus che non sta trovando lo spazio sperato alla vigilia dell'inizio della stagione. Maurizio Sarri non sembra credere molto nel calciatore turco, tanto da concedergli appena una presenza peraltro a settembre nel match casalingo contro il Verona. Su di lui ci sono da tempo vigili gli occhi del Milan che ha anche da sostituire l'infortunato Duarte, che rimarrà a lungo ai box.

Eppure nonostante lo scarso minutaggio il talento di Demiral ha attirato l'attenzione anche di alcune big estere. Arsenal e Manchester United sono le due 'grandi' d'Inghilterra che hanno messo gli occhi sul classe '98 ex Sassuolo che è in cerca di minuti preziosi per proseguire la sua crescita. Per tutte le ultime notizie di calciomercato -> clicca qui!

Calciomercato Juventus, anche il Tottenham su Demiral

C'è però un terzo club inglese che avrebbe tutta l'intenzione di unirsi alla corsa per Demiral. Secondo quanto raccolto dal 'Sun', in Inghilterra, il Tottenham starebbe pensando al centrale turco che potrebbe infatti essere uno dei primi nomi sulla lista che Mourinho ha già consegnato al patron Levy. Lo 'Special One' avrebbe individuato nel forte difensore della Juventus il rinforzo giusto che manca alla sua difesa, tutta da puntellare visti anche i possibili addii di Alderweireld e Vertonghen. I bianconeri dal canto loro potrebbero anche liberare il centrale ex Sassuolo per una cifra tra i 15 e i 20 milioni, soldi freschi che potrebbero essere reinvestiti sul mercato.

