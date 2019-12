CALCIOMERCATO CHELSEA ALLAN ZANIOLO / Via libera al Chelsea e ora la Serie A può diventare 'terra di conquista' per i Blues: il TAS ha ridotto la sanzione comminata dalla Fifa al club di Abramovich e ha ridotto ad una sola sessione il blocco del mercato. In virtù di tale decisione, la società londinese potrà tornare ad operare sul mercato in entrata già a partire dalla sessione invernale: occhi anche sul nostro campionato dove ci sono nomi che potrebbero interessare a Lampard.

Calciomercato, il Chelsea guarda in Italia: gli obiettivi

Obiettivo del Chelsea già da diverso tempo, Hysaj potrebbe tornare di attualità considerata l'età e il contratto in scadenza nel 2021.

Il nuovo corso Blues, infatti, è stato incentrato soprattutto sui giovani ed allora occhio ai talenti della Serie A come Nicolò, 20 anni, e qualità che lo hanno fatto finire nel mirino di tutte le big d'Europa. Per lui si parla anche di Manchester United e Paris Saint-Germain, ma non è detto che Abramovich non possa aprire il portafogli in maniera pesante per regalare a Lampard un giovane dal futuro assicurato.

Discorso simile può essere fatto anche per Tonali, gioiello del Brescia per il quale Cellino spera che si accenda un'asta alla quale potrebbe partecipare anche il Chelsea. Ma non solo giovani, le occasioni potrebbero portare anche a qualche calciatore esperto e così gli infortuni di van Ginkel e Barkley potrebbero spingere i londinese a bussare alla porta del Napoli per il brasiliano Allan.

