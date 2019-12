CALCIOMERCATO ATALANTA PASALIC / In attesa della decisiva sfida di Champions Legaue contro lo Shakhar in programma la prossima settimana, l'Atalanta di Gasperini è attesa dalla sfida casalinga contro il Verona di Juric nella 15esima giornata di Serie A. Uno dei punti forti dello scacchiere tattico della 'Dea' è sicuramente Mario Pasalic, autore di una doppietta decisiva nell'ultimo turno di campionato nel derby vinto per 0-3 contro il Brescia. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Atalanta, Pasalic confermato: i dettagli dell'operazione

Arrivano importanti novità dal'Inghilterra: secondo quanto riportato dal 'Daily Express', l'Atalanta acquisterà a titolo definitivo dal Chelsea Mario Pasalic. Arrivato a Londra per 3 milioni di sterline nel luglio del 2014, il centrocampista croato non è mai sceso in campo con i 'Blues'.

Diversi prestiti, tra cuifino alla consacrazione con la maglia nerazzurra. Oraè pronto ad acquistarlo per 12 milioni di euro, dopo la conferma dell' agente del classe '95 in esclusiva a Calciomercato.it della volontà di Pasalic di restare all'Atalanta , per respingere l'assalto del Napoli

