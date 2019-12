JUVENTUS SASSUOLO SARRI / Solo un pareggio per la Juventus con il Sassuolo, i bianconeri non vanno oltre il 2-2. Delusione per il tecnico bianconero Maurizio Sarri, che nel postpartita a 'DAZN' ha spiegato: "Ho parlato con la squadra ma solo per 30 secondi. Non abbiamo fatto una partita così negativa, di certo nel primo tempo abbiamo usato poco la testa concedendo troppo al Sassuolo e commettendo veri e propri erroracci, come in occasione dei gol subiti. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e avuto tante occasioni. In generale avevamo a tratti poche energie fisiche e mentali, venivamo comunque da due gare dopo le quali ricaricarsi non era così semplice.

Può essere dipeso anche da questo, ma la reazione dopo l'1-2 mi è piaciuta. Il cambio di? Il tridente ha retto finché gli avversari hanno ripreso a palleggiare, volevo dare a quel punto solidità con. Eravamo lenti a inizio partita nella costruzione del gioco e abbiamo subito ripartenze con la squadra troppo aperta, serviva maggiore accortezza.mi ha dato la sensazione che abbia più resistenza che brillantezza, non a caso tende ad uscire nel finale, ma mi sembra si stia rimettendo a buoni livelli.? Si analizza l'ultimo errore sui gol subiti, ma è stata una serie di errori grossolani".