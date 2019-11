Italia, la carica di Mancini: "Sfavoriti contro nessuno. Si parte per vincere"

ITALIA EURO 2020 MANCINI / Può essere certamente soddisfatto Roberto Mancini dopo il sorteggio della fase a gironi di EURO 2020. Per l'Italiaci sono Turchia (all'esordio), Svizzera e Galles in un raggruppamento certamente abbordabile che il commissario tecnico azzurro non ha comunque intenzione di sottovalutare. Lo stesso Mancini ha commentato il verdetto ai microfoni di 'Sky Sport': "Meglio non poteva andare? Dipende dai punti di vista, le partite vanno giocate tutte. pensando a francia e Portogallo poteva essere dura, ma la Svizzera è un'ottima squadra, il Galles è una sorpresa, la Turchia ha battuto la Francia e pareggiato lì. Non sono gare scontate, bisogna affrontarle bene. poteva uscire la Francia, ci poteva stare. Magari essere in due abbastanza forti nel gruppo può essere un vantaggio. Quando è più equilibrato bisogna lottare fino alla fine. Girone di qualificazione va dimenticato? Questo non lo so, sappiamo quello che possiamo dare, che cerchiamo di migliorarci. Fino ad oggi abbiamo fatto un ottimo girone di qualificazione. Per me va tenuto presente per quanto fatto, ma è chiaro che non conti più".

VITTORIA - "Si parte per vincere, l'Italia ha il dovere di partire per vincere sempre, anche quando non è favorita. Di conseguenza questo, so che abbiamo bravi giocatori che stanno migliorando, danno tutti sempre il massimo. Hanno creato un bel gruppo ed è positivo per l'Europeo.

Obiettivo è quello".

Italia, l'entusiasmo di Mancini e le condizioni di Chiesa

Mancini ha continuato: "Si è creato un feeling tra i giocatori importante. Prima si è creato fuori, si è creata una squadra e poi arriva tutto sul campo. Stanno tutti bene, sono contenti. A volte volevo lasciare qualcuno, ma nessuno vuole farlo. Cosa bella e importante. Dobbiamo rimanere con questo spirito. Nel calcio si può perdere, però... Chiesa? A Palermo ha fatto una delle migliori partite in Nazionale. Spero che a Firenze possa riprendersi. Portiere? Non ne ho solo uno, ma se non riusciamo a subire nessun gol vorrebbe dire che siamo arrivati in fondo".

Euro 2020, l'Italia non teme nessuno

Mancini non sembra aver paura di nessuno: "Sfavoriti contro nessuno, ci sono squadre più attrezzate perché sono partite prima, ma sono più preparate. Noi pensavamo al rischio di Francia e Portogallo, ma credo che loro pensassero la stessa cosa. Volevo la Francia? Mi sarebbe piaciuta subito. Non avrei avuto preoccupazione. Credo che nessuna voglia incontrare l'Italia al primo gruppo. Bisogna incontrarsi per arrivare alla fine...".

