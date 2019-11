EURO 2020 ITALIA / Si è appena concluso il sorteggio dei gironi di Euro 2020.

Urna benevola per l'di Roberto, che evita Francia, Portogallo e Croazia e trovanel gruppo A. Gli azzurri esordiranno all'Olimpico di Roma il prossimo 12 giugno contro la Turchia, alle ore 21. Secondo match in programma il 17 giugno contro la Svizzera, mentre l'ultima partita del girone andrà in scena il successivo 21 giugno contro il Galles.