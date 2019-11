CALCIOMERCATO MILAN RUGANI / L'infortunio al calcagno di Duarte, che lo terrà lontano dal terreno di gioco fino a marzo 2020, impone al Milan di tornare sul calciomercato per rinforzare la sua difesa. I rossoneri, secondo 'Tuttosport', starebbero valutando l'acquisto di Daniele Rugani dalla Juventus.

L'ex Empoli, infatti, con il ritorno di Chiellini in primavera rischia di restare fuori dalla lista Champions dagli ottavi di finale in poi, e potrebbe valutare quindi un addio alla Vecchia Signora, che da parte sua non è così certa di lasciarlo partire.

Il capitano, infatti, sarà comunque assente almeno fino a fine febbraio, e quindi non è da escludere l'idea di proseguire con cinque centrali di ruolo in rosa fino a fine stagione. Il Milan, intanto, ha valutato anche il profilo di, pista però complicatissima dal punto di vista economico: la Juve, infatti, esige circa 40 milioni di euro per privarsene.

